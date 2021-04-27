Mehmet Demirkol: Şimdilik olumlu olsa da abartılı kutlamalar yapmamak lazım

Emre Belözoğlu’nun tercihi doğru, yakışıklı ve cüretkar. Ve doğal olarak sıkıntılar da yaşıyor. Son 5 maçın istatistikleri yüreklendirici. Ancak karşılaşılan rakiplere bakıldığında her şeyi anlattığını söyleyemem. Ne olağanüstü savunmalar ne de Başakşehir dışında topu isteyen takımlardı. O yüzden sonuçlar şimdilik olumlu olsa da abartılı kutlamalar yapmamak lazım.

Mehmet Demirkol’un yazısı