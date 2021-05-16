Mehmet Demirkol: Sergen bu ligi oyunun matematiği, taktiği tekniği üzerine bilgisiyle kazanmadı

Dünyanın en vurdumduymaz büyük yeteneklerinden biri olarak geçirdiği futbolculuk kariyeri sonrası, dar ama doğru yönettiği kadroyla yakaladığı şampiyonlukla, yıllardır hepimizden sakladığı, o içten, o gerçek Sergen’i de gördük böylece.

Oyunun matematiği, taktiği tekniği üzerine bilgisi olduğu kesin. Elindeki kadronun tamamı için kariyerlerinin zirvesini yakaladıklarını söyleyebiliriz. Yoksa bu ligi, bu dar kadroyla, Terim ve Bulut/Belözoğlu’nun elindeki iki 11 çıkaracak, arada yapılan transferlerle de kimyayı bozacak transferlere rağmen zirvede bitirmek kolay değil.

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Ama bu ligi bununla kazanmadı. Bu ligi süperstarlığını kadrodaki her bir oyuncuya geçirerek kazandı. Elindeki kadronun tamamı için kariyerlerinin zirvesini yakaladıklarını söyleyebiliriz.

Bu gerçekten büyük iş.

Mehmet Demirkol’un yazısı