Mehmet Demirkol: Maalesef Fenerbahçe formasını taşıyanlar artık rakibi korkutmuyor

Şimdi ihale Sangare’ye vs. kalacak. Hep mağdur olan asıl sorumlulara ise kimse bir şey sormayacak. Fenerbahçe asıl sorununun ne olduğunu kendisine itiraf etmeyecek. Bunları biliyoruz. Bildiğimiz bir şey daha var. Karagümrük oyuncuları ve teknik heyeti Caner’in sıradanlaşmış saçmalıklarından birini yaptıktan sonra dahi maçı vereceğini düşünmedi. Maalesef Fenerbahçe formasını taşıyanlar artık rakibi korkutmuyor. Ne vahim!

Mehmet Demirkol’un yazısı