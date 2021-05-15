Mehmet Demirkol: Hoca 2002’deki kadro hiyerarşisini uygulamış

Hoca 2002’de de uyguladığı klasik kadro hiyerarşisini uygulamış. O dönem sakatlığı olduğu için oynamayacağı belli olan oyuncu çağırıp, İspanya’da harika oynayan Tayfun Korkut’u çağırmamıştı. Bu içerideki kimya ile ilgili. Arzusu yüksek tecrübelilerin ateşleyeceği genç oyuncular. Terim’in 2008’de yakaladığı kimya gibi. Yıldıray ve Halil’i dışarıda bırakmıştı. Ben de itiraz ettim. Ama kazandı. Bunu gözetmeyince 2016’da seyircimiz Arda’yı ıslıkladı. Oraya vardı işler. Kimya, oyuncuların istekleri de önemli.
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3,5 milyon insan öldükten varılan acı sonuç: Covid-19 pandemisi pekala önlenebilirmiş
Dünya Sağlık Örügütü tarafından gerçekleştirilen bağımsız bir inceleme paneli hem DSÖ’nün hem de hükümetlerin Covid-19 ile mücadele haritasını eleştirdi.
Çarpıcı bilimsel makale: ‘Corona virüsü laboratuvardan sızdı’ teorisi hala geçerli
18 bilim insanı bir buçuk yıl geçmesine rağmen yeni tip corona virüsünün nasıl ortaya çıktığının hala belirlenemediğini belirtip ekledi: “Bir laboratuvar sızıntısına ilişkin teori hala geçerliliğini koruyor.”
AKP neden durmadan kendini rezil ediyor?
Artık ‘çürümüş elit’in en muazzam örneği hâline gelmiş AKP rejiminin her şeyi paraya ve iktidara göre değerlemesi, kendisinde dizginlenemez ve saklanamaz bir halk düşmanlığı yaratıyor. Mağrur ve mağdur İslamcılar olarak geldikleri iktidarda geçirdikleri 20 yılda, mahrum rövanşizminden plütokrasiye o kadar sert bir geçiş yaptılar, hasetleri kibire o kadar nobran bir şekilde dönüştü ki, halka tepeden bakmadan kendilerini gerçekleştiremez hâle geldiler. AKP için halka hakaret etmek, iktidar sahibi olduğunu kendi kendine kanıtlamanın bir yolu. En çok bu yüzden iletişim kuramıyor. En çok bu yüzden rezil oluyor. Ve en çok bu yüzden geri sayım her zamankinden hızlı ilerliyor.
17 Mayıs sonrası normalleşme planı nasıl olacak?
Türkiye’de hızla artan vaka sayısını düşürmek için 29 Nisan’da başlatılan ‘tam kapanma’ uygulaması 17 Mayıs’ta sona erecek. Siyasiler yaptıkları açıklamalarda tam kapanma sonrası normalleşme sinyalleri verdi. Kulislerde konuşulanlar geçişin kademeli olacağı yönünde.
İkizderelilere bayramda da huzur yok: ‘İktidar korku yaymaya çalışıyor’
Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi’nde 21 Nisan’da başlayan halk direnişi devam ediyor. Taş ocağına karşı çıkan halk, ne zorluk olursa olsun direnmeye kararlı: “Son ağaca kadar buradayız, ölmek var dönmek yok. İktidar korku yaymaya çalışıyor ama en ufak bir geri adım atan yok.”