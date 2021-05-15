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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Hoca 2002’deki kadro hiyerarşisini uygulamış

Hoca 2002’de de uyguladığı klasik kadro hiyerarşisini uygulamış. O dönem sakatlığı olduğu için oynamayacağı belli olan oyuncu çağırıp, İspanya’da harika oynayan Tayfun Korkut’u çağırmamıştı. Bu içerideki kimya ile ilgili. Arzusu yüksek tecrübelilerin ateşleyeceği genç oyuncular. Terim’in 2008’de yakaladığı kimya gibi. Yıldıray ve Halil’i dışarıda bırakmıştı. Ben de itiraz ettim. Ama kazandı. Bunu gözetmeyince 2016’da seyircimiz Arda’yı ıslıkladı. Oraya vardı işler. Kimya, oyuncuların istekleri de önemli.

Mehmet Demirkol’un yazısı

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