Mehmet Demirkol: Hiçbir ikili için uyumluydu diyemeyiz

Galatasaray’ı bu maçta analiz etmek zor. Çünkü hiçbir ikili için uyumluydu diyemeyiz. Muslera stoperle, stoper stoperle, onların ikisi de Assunçao ile… vs. Hiçbir ikili birbirleriyle ilgili bir oyun ezberi ortaya koyamadı. Duruşlarında bir sorun yoktu belki ama oyunun iki yönünde de topla ilişkileri felaketti. Thiam’ın golünde alan savunmasının yerleşiminde sorun yok. Ama alan savunması top alanına geliyorsa, ya da rakip hareketlendiyse sorumluluk senin demek. Onlar sadece durdular. Emrah’ın harika şutunda da durum aynıydı… Pası veren Mensah’ın karşısında 3 oyuncu var. Emrah’ın karşısında da 4. Ve Emrah bu şutlar için yaşıyor. Assuncao’nun geç koşusu dışında neden herkes duruyor?

Mehmet Demirkol’un yazısı