Mehmet Demirkol: Güneş, bazı isimleri ekstra motive etmek için bir yol izledi

Şenol Güneş’in, Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir’i çıkarmasından önce bunu neden yaptığına bakmak lazım. Güneş’in kampın ilk bölümünde oyuncuların durumlarını görmesinin yanı sıra belirli seviyede bir elektrik yaratıp, bazı isimleri ekstra motive etmek için bir yol izlediğini düşünüyorum. Cengiz, Orkun, Rıdvan gibi oyuncuları da hem kendileri hem de takımdaki rakipleri açısından bir sınav aracı olarak kullandı. Beni en çok şaşırtan Mahmut Tekdemir’in dışarıda kalmasıydı.
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