Mehmet Demirkol: GS’de yönetim başkanı izole edip yönetimi devralmalı

Mustafa Cengiz bu açıklamaları iki sebeple yapmış olabilir:

1- Terim’in de lehine olmak üzere bir şok etkisi yaratmak için kendisini feda etmiştir.

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2- Artık dayanamamış, bir başkan gibi değil, bir taraftar gibi, Terim de dahil herkesin tavrını, bütün futbol departmanının tamamının oyun karakterini eleştirmiştir.

İkinci ihtimalde tam bir kopuş olduğu ortaya çıkar. Bu durumda yönetimin yapması gereken Başkan’ı izole edip yönetimi devralmaktır. Çünkü her ne kadar formda olmasa da Galatasaray’ın geçmişinden çok, geleceği Terim’dir.

Mehmet Demirkol’un yazısı