Mehmet Demirkol: Fenerbahçe yine zar atacak

Ali Koç’un göreve geldiği birinci gün, bugünkünden daha hazır, daha kullanışlı, Aykut Kocaman’ın söylediğine göre 2 transferle gerçek anlamda şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro vardı. Bugün, bunun çok ama çok gerisinde. Gelecek hocanın adı ne olursa olsun bu durumu değiştirmeyecek. Fenerbahçe yine zar atacak.

Mehmet Demirkol’un yazısı