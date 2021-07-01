Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Fenerbahçe yine zar atacak

Ali Koç’un göreve geldiği birinci gün, bugünkünden daha hazır, daha kullanışlı, Aykut Kocaman’ın söylediğine göre 2 transferle gerçek anlamda şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro vardı. Bugün, bunun çok ama çok gerisinde. Gelecek hocanın adı ne olursa olsun bu durumu değiştirmeyecek. Fenerbahçe yine zar atacak.

Mehmet Demirkol’un yazısı


SON HABERLER

İstismar davalarında medyanın sorumluluğu: Şiddetin detayına gerek yok

Elmalı Davası medyanın sorumluluğunu bir kez daha gündeme getirdi. Birçok yurttaş, aralarında profesyonel gazeteciler de dahil, dosya delillilerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştılar. Uzmanlarına göre delillerin açık bir şekilde paylaşılmasının faydadan çok zararı var. Bilinçsiz bir şekilde paylaşım yapanların yanı sıra zararını bilmesine rağmen rating ve etkileşim kaygısıyla paylaşımda ısrarcı olanlar da oluyor.

Mısra Öz, ‘mahkemeye hakaret’ten ifadeye çağrıldı: Evladım öldü benim

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, ‘mahkeme heyetine hakaret’ gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. Duruma tepki gösteren Öz, “Gerçek sorumluları yargı önüne getiremeyen heyete sevgi sözleri söyleyip bağrıma mı basmalıyım? Evladım öldü benim be!” ifadelerini kullandı.