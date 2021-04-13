Mehmet Demirkol: Fenerbahçe kazandı ama oyun ayağa kalkmadı

(Fenerbahçe) Alanı boşaltma konusunda daha iyiydiler. Sonrasında Gaziantep’in topu alıp rahat rahat top çevirişi ve oyuna hakimiyeti ise sistemi hemen çökertti. Bu kadar orta saha oyuncusunun topu alıp geniş alanda soğutamaması anlaşılır değil. Ardından Serdar Aziz’in anlamsız karta açık faulü, Pelkas, Altay ikilisinin Maxim’in aklına getirdikleri baraj altı vuruş da çok ilginç oldu tabii. Hatalarda da genelde iş ekip işi oluyor. Bundan sonra oyunu düzeltebildiklerini söylemek zor. Kısa yolu denediler. İşi Caner’in ortalarıyla çözdü. Bu yolla fazlasını da bulabilirlerdi. Oyun ise ayağa kalkmadı. Antep çok net şanslar kaçırdı. Finalde gelen kontra golü de çok yapamadıkları bir işi yapabilmek açısından önemliydi.

Mehmet Demirkol’un yazısı