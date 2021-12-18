Mehmet Demirkol: Derbi tarihinin en farklı maçlarından birini izleyeceğiz

Derbi tarihinin en farklı maçlarından birini izleyeceğiz. Büyük ihtimalle iki kulüp de skordan bağımsız olarak maç sonrası yeni hoca atayacak. İki kulüp de oyuncu merkezli bir yapılanmada. İki kulüpte de güçlü figürler yok gibi. İki kulüp de çok iddialı durumda değil. Aslında adı konulamamış bir kaos yaşıyorlar. Üstüne ülke gündeminin yoğunluğu var ki, maçın atmosferini fazlasıyla düşürüyor. Bu şartlarda plandan bağımsız bireysel performansların ön planda olacağı bir maç izleyeceğiz. Fenerbahçe normal şartlarda Beşiktaş tarzı topa sahip olup ön alanda oynamaya niyetli hızlı hücum etmek isteyen rakiplere karşı bu yıl başarılı oldu. Galatasaray, Hatayspor ve Trabzonspor maçının kırmızı karta kadarki bölümlerini buna örnek gösterebiliriz. Muhtemelen bu maç da böyle olacak. Öte yandan gittikçe derinleşen bir erozyon da var.

Mehmet Demirkol’un yazısı