Mehmet Çetingüleç: Yabancı kurumlar bir günde 3-5 milyar liralık işlemle borsada çöküşe neden olabiliyorlar

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Bank Of America (BofA) başta olmak üzere yabancı kurumlar 1 günde 3-5 milyar liralık işlemle borsada çöküşe neden olabiliyorlar.

Girdikleri tahtaların altını üstüne getirebiliyorlar.

Öncelikle bunun önlenmesi lazım.

Birkaç milyar lirayla Borsa İstanbul’da kontrolü ele geçirmenin nasıl engellenebileceği üzerine kafa yorulmalı ve çare üretilmeli.

Veya…

Borsa iyice derinlik kazanana kadar ya açığa satış işlemleri durdurulmalı ya da “yukarı adım” uygulaması devam ettirilmeli.

Yoksa küçük yatırımcıların buna dayanacak gücü, hali, hevesi, umudu kalmadı.

Çok sayıda yeni şirket halka açıldığı halde, geçen yıl Mayıs sonunda 8 milyon 340 bine yükselen yatırımcı sayısı Cuma günü kapanış itibariyle 6 milyon 730 bine düştü.

Yeni küçük yatırımcı gelmediği gibi 1 milyon 610 bin yatırımcı borsayı terk etti.

Oysa…

Bu kadar şirketin halka açıldığı ortamda yatırımcı sayısının 10 milyonu geçmesi beklenirdi.

Olmadı.

Borsa küçük yatırımcıları patlatan mayınlı araziye döndü.

Ocak ayı başında açığa satış işlemlerinin başlaması nedeniyle küçük yatırımcıları uyarmıştık: “Dikkat testereler çalışmaya başlıyor!”

Testereler fena çalıştı.

Doğranan küçük yatırımcılar…

Mehmet Çetingüleç’in yazısı