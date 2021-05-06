Mehmet Barlas: Türkiye’yi yönetmek güçleşiyor

Türkiye’yi yönetmek güçleşiyor. Eski Türkiye’de pazarda ve markette nelerin satılacağını esnaf belirlerdi. İçişleri Bakanlığı, asayiş ve güvenlik gibi sorunlarla ilgilenirdi. Ama artık nerede neyin satılıp neyin satın alınacağına İçişleri Bakanlığı karar veriyor.
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