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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Türkiye’yi yönetmek güçleşiyor

Türkiye’yi yönetmek güçleşiyor. Eski Türkiye’de pazarda ve markette nelerin satılacağını esnaf belirlerdi. İçişleri Bakanlığı, asayiş ve güvenlik gibi sorunlarla ilgilenirdi. Ama artık nerede neyin satılıp neyin satın alınacağına İçişleri Bakanlığı karar veriyor.

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Borsa İstanbul’da şubattan itibaren dolar bazlı kayıp yüzde 25. Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması sonrası 157 bandına kadar gerileyen endeks, hafta ortasında ulaştığı 169 dolarla hala 2021 yılı ortalamasının altında.