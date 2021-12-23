Mehmet Barlas: Sonunda ekonomi idaresinin kumar olmadığını öğrendik

Sonunda ekonomi idaresinin bir şans oyunu veya kumar olmadığını öğrendik.

Eğer işin başında yetenekli ve ehliyetli insanlar varsa ekonomi, toplumların gelişmesi için en etkin yol oluyor. Aksi halde ekonomiyi idare ettiklerini zanneden kumarbazlar ülkelerini batırıyor, kendilerini rezil ediyorlar. 2000 öncesinde bunun ikisini de gördük.

Burada bizi şaşırtan, Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ısrarının ekonomi bilimiyle ilgisi olmadığını zannetmemiz oldu.

Oysa o faizi bütün boyutlarıyla ele alıyordu. Sonunda Türk Lirası’nı da döviz kurlarına endeksli bir model haline getirdi.

Mehmet Barlas’ın yazısı