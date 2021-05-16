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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Netanyahu’nun yargılanmasında görev Erdoğan’ın

Dünyanın en tatsız ve en acı dökümlerini yapmak, savaşlar sırasında gerekebilir. Mesela İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların dökümünü yaparsak, 10 Mayıs’tan bu yana 41’i çocuk, 23’ü kadın 145 Filistinlinin şehit olduğunu, binin üzerinde Filistinlinin de yaralandığını söyleyebiliriz. Yıllardır icra ettiğim gazetecilik mesleğinin en acı dökümlerinden bir tanesidir bu. 

Değişmeyen bir gerçek vardır. Bu tür kırımların sorumluları şu ya da bu şekilde mutlaka cezalandırılırlar. 2001’de yürürlüğe giren “UluslararasıCeza Mahkemeleri Statüsü”, bu cezalandırma işini insanlara yüklemiştir

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Görev Erdoğan’ın

Dileğim Netanyahu’nun da burada yargılanmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu konuda mümkün olan her şeyi yapacağına inanıyorum.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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