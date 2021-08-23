Mehmet Barlas: Laik sistemin erdemi her dakika daha iyi anlaşılıyor

Günler hızla akıp geçerken Taliban gerçeği bütün boyutlarıyla ortaya çıkıyor. Türkiye’deki laik sistemin din ve devleti birbirinden ayırmasının erdemi her dakika daha iyi anlaşılıyor.

Bölgenin çarpıcı gerçeklerini birgün İran’nın Humeyni’ciliğini birgün Afganistan’ın Taliban’ını Türkiye’nin laik düzeniyle karşılaştırdığınızda ülkemizin değerini daha iyi anlarız.

1930’larda Afgan kralı Emanullah Han Atatürk’ü ziyarete geldiğinde bu ülke de Türkiye’nin çizgisindeydi. Biz Türkiye olarak kendimizi ve laik sistemimizi koruyabildik. Bir de bugünkü Afganistan’a bakın. Dilerim bu gerçekleri Afganlılar da görürler.

Mehmet Barlas’ın yazısı