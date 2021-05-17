Mehmet Barlas: Keşke biraz da anormalleşmeyi deneseydik

Kovid-19 zaten var olan kavram kargaşalarını daha da tırmandırdı. Kapanma, tam kapanma, karantina benzeri kavramların yanına bir de normalleşme diye bir kavram eklendi. Normal ile anormal arasındaki farkları tam olarak belirlememişken, şimdi de normalleşme diye anlatılan bir garip düzeni gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

65 yaşın üzerindekilerle altındakilerin ne yapacaklarını şaşırdıkları bir düzenin adı da normalleşmedir. Sadece turistlerin özgürce yaşama hakkına sahip oldukları bir düzendir normalleşme… Ve doktorların siyasetçileri yönettikleri düzenin adı da normalleşmedir.

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Keşke biraz da anormalleşmeyi deneseydik…

Mehmet Barlas’ın yazısı