Mehmet Barlas: Kendimizi paralamaya gerek yok

Bir uçağın merdivenlerinden kendi kendine çıkmaktan aciz ve basın toplantılarında bakanlarının adını unutan ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına “Soykırım” dediği ve İstanbul’dan da “Konstantinopl” diye söz ettiği için, kendimizi paralamaya gerçekten gerek yok. Çünkü bu adam soykırım nedir bilemez ki… Joe Biden’ın tarih bilgisi ve dünya olaylarına bakış açısı, kim bilir ne kadar yüzeyseldir… Acaba kendi vatanındaki yerli insanların ne olduklarını hiç merak etmiş midir?
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Dr. Gökçen Erdoğan’la cinselliğe dair en çok merak edilenler…
‘Pandemide cinsselik’ konuşmak üzere buluştuğum Yrd. Doç. Dr. Gökçen Erdoğan cinsel terapi, vajinismus (vajina girişindeki kasların istemsizce kasılması sonucu cinsel birlikteliğin gerçekleşememesi) tedavisi ve genital estetik deyince de akla gelen simlerden.
Covid günlüğü: Hem hasta hem hasta bakıcı olmak çok zorluyor
“Nefes darlığı yaşamak sakin kalmayı zorlaştırıyor. Beni en çok zorlayan kısım bu oldu. Moralinizi sağlam tutmanız gereken yer de esasen tam olarak burası.”
AKP’li rektör yardımcısı, gazeteci zehirleme önerisinde bulundu
AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurul Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Kemalettin Aydın, Twitter üzerinden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, gazeteci Erk Acarer’i zehirleme önerisinde bulundu.
‘Soğuk cüzdan’a talep patladı
Peş peşe iki kripto para borsasının ‘kepenk kapatması’nın ardından, kripto paraların daha güvenli saklanabileceği düşünülen cüzdanlara ilgi arttı.
CHP’li vekil hesapladı: Bakan yardımcısının aylık maaşı 176 bin 727 lira
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu kez de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın aylık maaşını ortaya çıkardı. CHP’li vekilin paylaştığı belgelere göre Alpaslan’ın aylık maaşı 176 bin 727 lira.