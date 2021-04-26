Mehmet Barlas: Kendimizi paralamaya gerek yok

Bir uçağın merdivenlerinden kendi kendine çıkmaktan aciz ve basın toplantılarında bakanlarının adını unutan ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına “Soykırım” dediği ve İstanbul’dan da “Konstantinopl” diye söz ettiği için, kendimizi paralamaya gerçekten gerek yok. Çünkü bu adam soykırım nedir bilemez ki… Joe Biden’ın tarih bilgisi ve dünya olaylarına bakış açısı, kim bilir ne kadar yüzeyseldir… Acaba kendi vatanındaki yerli insanların ne olduklarını hiç merak etmiş midir?

Mehmet Barlas’ın yazısı