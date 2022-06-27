Mehmet Barlas: İdamı yeniden tartışmak ve bunu özlemek ayıptır, insanlığa aykırıdır

Cumhuriyet dönemi de idamlarla dolu değil mi? Örneğin Cumhuriyet’in ilk yıllarında, İzmir suikasti davasında yargılanan siyasetçilerden bazıları idam edildi. Kısacası bizim idamı artık aklımızdan çıkarmamız lazım. Geçenlerde çok eğitimli aklına çok güvendiğim birisine Adnan Menderes’in idamını sordum. Şöyle cevap verdi: Madem ezanı Arapça okutmaya başlattı iyi ki idam edildi.

Bir askeri darbe döneminde de gençler idam edilirken darbenin lideri “bunları asmayalım da besleyelim mi” diyordu. Özetlersek orman yangını vesilesiyle veya herhangi şekilde idamı yeniden tartışmak ve bunu özlemek ayıptır, insanlığa aykırıdır.

Mehmet Barlas’ın yazısı