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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Atalay: Türk futbolu iyice karanlığa saplandı

G.Saray’ın PSV’ye 5-1 yenilmesi, Türk futbolunun iyice karanlığa saplandığını gösteriyor…

Türkiye’nin tek Avrupa Şampiyonu Sarı-Kırmızılı ekibimizin, son yıllardaki beklenmedik başarısızlığı, ülke futbolu için en büyük handikap..


İşin üzücü tarafı diğer takımlarımızın da G.Saray’dan pek farklı olmaması… Zaman zaman saman alevi gibi parlayan takımlarımız, bunu bir türlü kalıcı hale getiremedi…

Takımlarımızın onda bir bütçesine sahip takımların bizi içerde dışarda yenmesi, bizden çok puan toplayıp bizi geride bırakması kabullenilemez…

85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Avrupa’da yaya kalan, sadece ligleri önceleyen bir anlayışı asla kabul etmiyor…

E artık hakettiğimiz yeri istiyoruz… Bütün takımlarımızdan başarı bekliyoruz… Yoksa Avrupa’da karanlık dönemi yaşamaya devam ederiz…

Mehmet Atalay’ın yazısı

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