Mehmet Altan: Türkiye, Osmanlı'da da Cumhuriyet'te de çağın gerçeklerinden uzak yaşadı…

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Türkiye hiçbir zaman çağı yakalayamadı… Osmanlı’da da Cumhuriyet’te de çağın gerçeklerinden uzak yaşadı… Arada bir çağı yakalamak için bir isteğe ve heyecana kapıldıysa da bu heyecanını çabuk kaybetti.

Ama bugün artık yakalama isteğinden de tümüyle vazgeçti… Yanından koşarak geçip giden dünyaya dönüp de bakmıyor bile.

Geri kalmış, fakir, insanların aç dolaştığı, her türlü hukuksuzluğun kolaylıkla gerçekleştirildiği zavallı bir Ortadoğu ülkesi olmayı kabullendi.

Halbuki onunla aynı gezegenin üstünde yaşayan birçok ülke bambaşka gündemlerin peşindeler.

Birkaç gün önce tam da Davos öncesi IMF, “Yapay Zekâ’nın Ekonomi Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesi” başlıklı bir İstatistik Forumu düzenledi. Yapay Zekâ’nın yaygınlaşmasının faydaları ve riskleri mercek altına alındı.

Mehmet Altan’ın yazısı