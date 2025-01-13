Mehmet Altan: Siyasetin toplumsal sorunu çözemeyeceğine inananların sayısı toplumun üçte ikisine ulaşmış

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Siyasetin hiçbir toplumsal sorunu çözemeyeceğine inananların sayısı toplumun üçte ikisine ulaşmış.

Topluma dönüp “bugünkü çıkmaz ilerde aşılır mı, sorunlar çözülür mü?” diye sorunca yüzde 75 “asla” diye yanıt veriyormuş.

Milyonlarca insan kendi ülkesinden de gelecekten de ümidini kesmiş.

Ümitsiz bir hayat nasıl yaşanır?

Bu korkunç ümitsizlik ve hayal kırıklığı neye dönüşür, nasıl toplumsal sorunlar yaratır?

***

Geleceğe yönelik umutsuzluk gençleri daha da derinden etkiliyormuş.

Gençlerde geleceğe güvensizlik had safhadaymış.

30 yaş altındakilerin 5’te 4’ü bekarmış…. Çünkü yüzde 80’i “bu ülkede çocuk yetiştirilmez” diye düşünüyormuş.

Aynı kesim kendini sokakta da fiilen güvencede hissetmiyormuş.

İnsanın kendini ülkesinde güvencede hissetmemesi, her an başına bir şeyler geleceğinden endişe etmesi ne demek?

Devlete ve o devlete yön veren siyasetçilere hiç güvenmemesi demek.

Mehmet Altan’ın yazısı