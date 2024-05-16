Mehmet Altan: İnsani gelişmişlik endeksi’nde Türkiye neden Yunanistan’dan 69 basamak aşağıda?

Türkiye vatandaşının ortalama ömrü neden Yunan vatandaşından on yıl daha az?

Bir Yunan vatandaşı bir Türk vatandaşından neden sekiz yıl daha fazla okumuş?

Cevap gayet net ve açık: Çünkü Yunanistan 1981’den beri AB tam üyesi.

Diğer üye ülkelerde olduğu gibi Yunanistan’ı da hangi parti yönetirse yönetsin, asıl iktidar vatandaşı gözeten ve onun refahı ile özgürlüğünü sürekli çoğaltan AB kriterleri…

Bizdeki “vatandaşı sevmeden vatanseverlik yapan” salyalı AB düşmanlığı asıl neyi gözlerden saklamaya çalışıyor, biliyor musunuz?

Yöneten ve yönetilen ayrımını.

Türkiye’yi yönetenler, bu halkın vergisiyle uluslararası standartların çok üzerinde bir refah ortamında yaşadı.

Ya yönetilenler nasıl yaşadı?

Bir yaşına gelmeden ölen bebekler yönetilenlerin durumunu gösteriyor zaten.

Peki neden yöneten keyif içinde de yönetilen, Yunan vatandaşının 69 basamak gerisinde?

Çünkü Türkiye’deki sistem, yöneteni, devletin içindekini korumakta…

AB ise ‘yönetilenlerin’ yaşam kalitesiyle ilgili…

Salyalı milliyetçilik ‘yabancıyı’ hedef göstererek, ‘yönetileni yok sayan’ iç sömürge zihniyetini gözlerden saklamaya uğraşıyor. Samuel Johnson, bu sahtekârlar için ‘milliyetçilik alçakların son sığınağı’ der.”

Mehmet Altan’ın yazısı