Mehmet Altan: Anomi, sosyal medya çağında lugatımıza eklememiz gereken bir kavram

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Anomi, sosyal medya çağında lugatımıza eklememiz gereken bir kavram; ne anlama geliyor diye sorarsanız, kısaca, toplumsallık hissinin yitimi diyebiliriz.

Günceli şekillendiren felsefi kavram setleri üzerine bir seminer serisini anomi kavramına değinmeden tamamlamak imkânsız olurdu çünkü anomi, küresel ölçekte yaşanan aidiyet krizini açımlamak adına elimizdeki en kuvvetli anahtar konumunda. Birbirinden bağımsız görünen ve bambaşka noktalardan bambaşka ölçeklerde üzerimize yağan yadırgatıcı sosyal fenomenler silsilesi ortak kümeye alınabilir mi?

Çağ yangınının yanıp sönen kopuk kopuk alevlerini yerleştirebileceğimiz bir örüntü mevcut mu? Yoksa sadece pür kaos ortamında mıyız?”

“Bugünün lanetli kapısını anomi anahtarıyla açtığımızda içerideki olayların belli bir düzlemde bağlantılanabileceğini keşfediyoruz.

Böylesi kavramlar, varoluşumuzu ele geçiren dehşet çamurunu silkeleme imkânı sunuyor bize. An an sağduyumuzu lekeleyen korkunç haberlerin arka planındaki mekanizmayı anlayacak güncel felsefi bakışı oluşturabilirsek maneviyatımızı arındırabilir ve daha yapıcı şekilde aksiyon alabiliriz; belki iki yüzyıl önceye gömdüğümüz idealist yaklaşımı yeniden sahiplenmemiz dahi mümkün olabilir.

Dünya daima acılarla örülüydü evet ama ışığı bir daha göremeyecekmişcesine derin yabancılaşma çukuruna düştüğümüzü hissetmemiz görece yeni bir çaresizlik seviyesine tekabül ediyor.

Yaşanan zorluklarla kurduğumuz ilişki değişerek tam anlamıyla yirmi birinci yüzyıla ait karakterini kazanmakta: ‘Bu kötü günler de geçer’ iyimserliğinden ‘Bunu çok zor aşarız’ tükenmişliğine geçişte, bir eksik bir fazla, tüm ‘küresel köy’ hemfikir görünüyor.”

Mehmet Altan’ın yazısı