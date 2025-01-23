Mehmet Altan: Afyon nitelikli dizi, film yapıp büyük para vurmak için kötülüğün mübahlaştığı bir tablo

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Afyon nitelikli dizi, film yapıp büyük para vurmak için her türlü kötülüğün mübahlaştığı bir tablo duruyor karşımızda fakat temiz bir taraf da yok gibi; planlar üzerine planlarla güç devirleri hedeflenirken sanat bu işlerin bahanesi.

Biz güzelliği arayanlarız değil mi, sanatın sanatsal hasletleri peşinde dolananlarız. Öyleyse bu tiksinç tartışmalar bizi pas geçmeli değil mi? Ama işte öyle olmuyor.

Felsefî akıl yürütmeleri bırakalım, yıllardır ‘sektörde’ alternatif projeler gerçekleştirmeye çalışan bir karakter olarak benim tecrübelediğim bozuklukları belgelemek dahi bu yazının gerektirdiğinin misli misli sağlam sinir gerektirir.

Dört koldan kirlettikleri sanatsal ifade alanında boğulmamanın bedeli üretememek, proje dosyaları arasında delirircesine günleri günleri eklemek, vasattan başarı öyküleri dinlerken bir işsiz değil de sanatçı olduğuna dair hezeyanlar vızıldamak. Yaşam amacının bloke edildiği cenderede akacak kanal bulamayıp kendi kendine kinlenmek; sanata gerçekten inanan insanların bugünün Türkiye’sindeki kaderi bu.”

Mehmet Altan’ın yazısı