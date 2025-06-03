Mehmet Ali Verçin: Yeni Şafak 'yukarıdan' onay almadan böyle bir haber yapabilir mi?

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“Haziran ayında Mehmet Şimşek dahil pek çok bakan görevden alınacak” dedikodularını Yeni Şafak Gazetesi yaptığı bir haberle adeta kesinleştirdi.

Yeni Şafak, “yukarıdan” onay almadan böyle bir haber yapabilir mi diye soruyor iddia sahipleri ve cevap veriyorlar: Yapamaz.

Bu durumda herkes Sayın Şimşek’in görevden alınmasının ekonomiye etkilerini döviz kurları üzerinden öğrenmeye çalışıyor.

Ekonominin kahinleri iktisatçılara soruluyor: Dolar 60 TL olur mu?

Kısa vadeli çalkantılardan sonra doların kaderini Mehmet Şimşek’in gidişi değil uygulanacak politikaların tutarlılığı belirleyecek.

Birinci Cevap: Mevcut para ve maliye politikaları benzer tutarlılıkla devam ettirilirse yani TCMB repo faiz oranları, enflasyondan en az beş puan yüksek tutulursa dolar, 2027’den önce 55 TL bile olamayabilir.

Örnek: Enflasyon %35 olduğu dönemde faizlerin %40 olması gibi.

Mehmet Ali Verçin’in yazısı