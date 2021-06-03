Mehmet Ali Verçin: Üstü şeker kaplanmış potansiyel ekonomik kriz

2021 birinci çeyreğinde Türkiye %7 büyüdü. Tohumları geçen yıl salgın döneminde atılan bu büyüme dinamiklerinin, normal şartlar altında, etkisini altı ayda yani Mart 2021’de kaybetmesi bekleniyordu.

Fakat 2020 yılında, kredi ve mevduat artışında eşi benzeri görülmemiş hacimlerin oluşturduğu güçlü etki, 2021 yılının tamamını etkileyecekmiş gibi görünüyor.

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‘Sürdürülmesi imkânsız yüksek büyüme’ üzeri şekerli kaplanmış potansiyel ekonomik krizlerin en zararlı tetikleyicisidir.

Bu yüksek büyüme 2020 -2021 döneminde en az 95 milyar dolar dış ticaret açığı 62 milyar dolar da cari açık verilmesine sebep olacaktır. Ocak 2020 ve Nisan 2021 itibarıyla 68 milyar dolar dış ticaret açığı ve 45 milyar dolar da cari açık oluşmuş durumda.

Yüksek büyüme istihdam oranını da artırır, artırmaktadır ve artıracaktır fakat aslolan, doğru olan, kalıcı olan istihdam artışı da sürdürülebilir olandır.

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Sürdürülemez ve kırılgan nitelikteki her tür büyüme, kesinlikle gelir dağılımını da bozar.

Mehmet Ali Verçin’in yazısı