Mehmet Ali Verçin: Şimşek ve Erkan piyasalar için neyse, Kavcıoğlu’nun atanması tam tersi

Bir olgu, bir kavram, bir ima, bir sinyal ve bir mesaj olarak Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Hafize Gaye Erkan piyasalar için ne anlama geliyorsa, Sayın Şahap Kavcıoğlu’nun BDDK Başkanlığına atanması da “tam tersi” bir anlama geliyor.

Sayın Kavcıoğlu’nun BDDK Başkanlığına atanması, piyasalarda “dışa vurulmamış bir şok yarattı” denilse yeridir. “Acaba Başkan Erdoğan, Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Gaye Erkan’a güvenmediği için mi Sayın Kavcıoğlu’nu atadı?” sorusu, gün içinde en çok sorulan soru oldu.

Bu soruya “olabilir” cevabı verenler, Sayın Şimşek ve Sayın Erkan’ın uzun süre görevde kalamayacağı yorumunu yaptılar, muhtemelen.

Mehmet Ali Verçin’in yazısı