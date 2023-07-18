Mehmet Ali Verçin: Faiz 17’ye yükselirse kur 30’a tırmanır

TCMB bu hafta faizleri artıracak ardından da Başkan Gaye Erkan Enflasyon Raporunu sunacak. Hem yeni faiz oranları hem de Başkan Hafize Gaye Erkan’ın kişiliği ve söyleyecekleri çok merak ediliyor.

Faizler ne kadar artacak?

1)En çok benimsenen senaryoya göre, eğer faizler 15’ten 20’ye yükseltilirse, dolar kuru 25,50 TL ile 26,50 TL arasında dalgalanır. Mevduat faizleri de %35’in altına doğru süzülmeye başlar.

2)Nötr senaryoya göre, eğer faizler 18’e yükseltilirse kurlar 26,00 TL ile 28,00 TL arasında dalgalanır. Mevduat faizleri de bugünkü oranlar etrafında şekillenmeye devam eder.

3)En zayıf senaryoya göre, eğer faizler %17’ye yükseltilirse, kurlar derhal 28 TL’ye yükselir ve 30 TL’ye doğru tırmanır. Mevduat faizleri de %40’ı aşarak %45’e doğru yönelir.

Mehmet Ali Verçin’in yazısı