Mehmet Ali Verçin: Erdoğan’ı kuşatmış menfaat odakları

Başkan Erdoğan’ı çepeçevre saran menfaat odakları, sureti haktan görünerek MŞ ve HGE’ın atanmasını ve bu ikilinin Merhum Kemal Derviş gibi “kurtarıcılar” olarak sunulmasını, kendi tabirleriyle, “hazmedemiyorlarmış.” Çünkü bu tip atamalar, Başkan Erdoğan’ın iradesinin dolaylı olarak sınırlandırılmasıymış falan filan.

Başkan Erdoğan, kendisini halka halka kuşatmış bu ekiplerin etkisinde kalarak, Sayın Şahap Kavcıoğlu’nu (ŞK) BDDK’nın başına ataması isabetsiz bir tercih olmuştur.

İnanılır gibi değil fakat çevresi, Kavcıoğlu’nu MŞ ve HGE’yi denetleyecek ve gözetleyecek kişi olarak sunuyorlar; kimbilir belki de doğrudur.

Başkan Erdoğan’ı kuşatmış menfaat odakları sanıyor ki uluslararası finans çevrelerine ulaşabilecek birkaç kişiyi bir süreliğine göreve getirmek ve bu yeni ekibin faizleri biraz artırmasına müsaade etmek, sıcak paranın Türkiye’ye akması için yeterlidir.

Mehmet Ali Verçin’in yazısı