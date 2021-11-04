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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ali Güller: Erdoğan, Roma’da aslında ‘seçim Amerikancılığı’ düğmesine bastı

Anayasanın 101. maddesi açık: “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.” Yani Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı olabilmesi, ancak anayasanın 116. maddesine göre “seçim yenileme” kararı alınmasıyla mümkün. Yani, seçim yılına giriyoruz, 2022’de seçim var. 

Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerindeki hiçbir sorun çözülmediği ve hiçbir sorunun da kısa hatta orta vadede çözümü görülmediği halde, Erdoğan’ın “Biden’la Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında işbirliğimizi güçlendirme kararı aldık” diyebilmesi, seçim süreciyle ilgilidir.


Yani Erdoğan, Roma’da aslında “seçim Amerikancılığı” düğmesine bastı.

Mehmet Ali Güller’in yazısı 

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