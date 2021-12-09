Mehmet Ali Güller: AKP iktidarı, Türkiye’yi Körfez emirlikleri için fırsat kapısı haline getirdi

AKP iktidarı, Türkiye’yi Körfez emirlikleri için fırsat kapısı haline getirdi. Öyle ki Katar Dışişleri Bakanı Es – Sani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında gayet açık bir şekilde “Türkiye’nin yaşadığı ekonomik zorluklardan çıkacak fırsatlara baktıklarını” söyleyebildi!

Ortak basın toplantısı sırasında bir gazetecinin Çavuşoğlu’na “Katar’a mali destek talep etmek için mi geldiniz” diye sorması ve bu sorudan sonra TRT’nin canlı yayını kesmesi tabloyu yeterince özetliyor. O özet şudur: AKP para arıyor; Katar ve BAE ise bu fırsat karşılığında satın alabilecekleri kârlı ve ucuz kuruluş… Ek olarak Katar güvenlik de satın almak istiyor.

Mehmet Ali Güller’in yazısı