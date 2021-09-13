Mehmet Ali Güller: Akar’ların aradığı eski Amerika’yı bulma şansı var mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sedat Ergin’le söyleşisinde “Amerika, Amerika gibi hareket etmeli” diyor. Yani Akar, bugünkünü değil, dünkü Amerika’yı arıyor.

Akar’ların aradıkları eski Amerika’yı bulma şansları var mı peki?

O Amerika yok artık: Öyle 200 bin askerle Irak’ı, 160 bin askerle Afganistan’ı işgal eden, küstahça haritaları yeniden çizmeye soyunabilen bir Amerika yok artık.

Fakat, kışkırtıcı faaliyetler, sabotajlar ve özel savaş için “60 bin kişilik özel ordu”su olan bir Amerika var hâlâ elbette.

Ancak o Amerika’nın ise AKP’nin iktidarını koruyabilmesine ilaç olabilmesi pek mümkün görünmüyor.

Kısacası aradığınız Amerika’ya şu anda ulaşılamamaktadır!

Mehmet Ali Güller’in yazısı