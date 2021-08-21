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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ali Güller: 28 Şubat ile 15 Temmuz’un çarpışması sürüyor, sürecek

28 Şubat darbe değil, Cumhuriyeti yıkma girişimlerine frendi, sürdürülemedi. 28 Şubat’ın hedef aldığı FETÖ ise AKP iktidarının desteğiyle güç kazandı ve hem orduya karşı kumpas operasyonlar yaptı hem de en sonunda darbeye soyundu.

Yani 15 Temmuz, bir yönüyle 28 Şubat’a darbeydi!


FETÖ’nün savcıları, hâkimleri, bilirkişileri, şikâyetçileri ve tanıklarıyla ve elbette AKP hükümetinin siyasi desteğiyle yürütülen bir operasyonun, FETÖ’yle “mücadele (!)” günlerinde sürebiliyor olması ve 14 askerin hapis cezasına çarptırılıyor olması, kuşkusuz siyasal planda birkaç sonuç doğuruyor. Birini belirterek bitirelim:

28 Şubat ile 15 Temmuz’un Cumhuriyeti koruma ve yıkma karşıtlığı bağlamında çarpışması sürüyor, sürecek…

Mehmet Ali Güller’in yazısı

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