Mehmet Acet: Bakan Koca’yı hayli moralli buldum

-Peki, Türkiye’nin aşılama program nasıl ilerleyecek?

-İyi başlayıp mesafe kat eden, ancak bir süredir yavaşlayan aşılama süreci yeniden hızlanabilecek mi?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla buluştuğumuzda, bu konularla ilgili kendisine sorular yönelttim.

Öncelikle bir gözlem olarak Bakan Koca’yı hayli moralli bulduğumun altını çizeyim.

Türkiye’nin aşı programıyla ilgili, süreç içinde ortaya çıkan ciddi sorunlar karşısında, harcadığı yoğun mesainin pozitif sonuçlarının ufukta belirmesinin verdiği rahatlık olmalı bunun sebebi.

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Dünyada aşı savaşlarının kızıştığı bir ortamda, böylesine zor bir meselede sonuca yürümek, ciddi çabalar, doğru zamanda yapılmış akıllıca hamleler, dengeli yaklaşımlar ve sıkı takipçilik gerektiriyor.

Fahrettin Koca, bir ‘jonglör ustalığıyla’ bütün bunları aynı anda yaparak sonuca gidilebileceğini gösterdi.

Mehmet Acet’in yazısı