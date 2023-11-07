Meclis ‘diş gösterdi’: ‘İsrail’e destek veren’ şirketlerin ürünleri satılmayacak

Meclis yerleşkesindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında ‘İsrail’e destek veren’ şirketlerin ürünleri satılmayacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açıklamasında, ‘Gazze’de masum insanları katleden İsrail’in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı’ belirtildi.
Açıklamada, Kurtulmuş’un talimatıyla, ‘İsrail’in soykırım suçuna destek veren’ şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı kaydedildi.
T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre söz konusu ürünler Nescafe ve Coca Cola.