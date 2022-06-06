MEB’in ‘beş yıldızlı’ toplantıları sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi okullara değil otellere gidiyor. Toplantılara milyonlarca TL harcayan MEB, cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesini çiğniyor, ‘her şey dahil’den vazgeçmiyor.

Fotoğraf: AA

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 11-14 Haziran’daki toplantısı Diyarbakır, Gaziantep, İzmir veya Mardin illerinden birinde düzenlenecek. Üç gece konaklamalı toplantı, içkisiz her şey dahil beş yıldızlı otelde, 170 kişinin katılacağı toplantının MEB’e maliyeti 547 bin 200 TL.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre MEB’in son olarak Türkiye’deki Mülteciler için Maddi Yardım Programı Fonu aracılığıyla finanse edilen beş günlük Gençlik Festivali için de tercihi beş yıldız olmuştu. Mayıstaki festivale ‘helal’ otel şartı konmuş, maliyeti 4 milyon 653 bin TL olarak açıklanmıştı. Türk öğrencilerin de katıldığı bu festival, Avrupa Birliği desteğiyle düzenlenmişti.

‘Beş yıldızlı’ diğer toplantılar şöyle: