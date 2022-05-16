ABD’li hızlı yemek zinciri McDonald’s, Rusya’dan çıkış sürecini başlattı.

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Ukrayna işgali sonrası Rusya’dan çıkma kararı almış ve faaliyetlerini durdurmuştu. Rusya’da ilk McDonald’s şubesi 1990’da kapılarını açmıştı. Fast food devinin ülkede 850’ye yakın şubesi ve 62 bin çalışanı vardı.

McDonald’s’ın yerini Vanya Dayı isimli yerel bir fast food markasının alacağı açıklanmıştı.

McDonald’s, 30 yıllık devrin bugün kapandığını açıkladı. Restoran zinciri, mağazalarını satarak Rus piyasasından çıkmak için süreci başlattı.

Firmanın bu karardan yaklaşık 1,4 milyar dolarlık bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Yemek devinin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Ukrayna savaşının neden olduğu insani kriz ve öngörülemez bir işletme ortamı oluşması McDonald’s’ın Rusya’daki faaliyetleri sürdürmenin makul olmadığına karar vermesine neden oldu.”