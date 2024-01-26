Yaramazlara biraz batar!

Mazhar ve Fuat, Özkan’sız ilk konserine çıkıyor

MFÖ grubunun üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Özkan Uğur’un ölümünün ardından ilk kez 16 Mart Cumartesi akşamı sahneye çıkacak.

Kanserle mücadele eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.


MFÖ’nün diğer üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 52 yıllık dostlarına gözyaşları içinde veda etmişti.

Mazhar ve Fuat, yaklaşık sekiz ay sonra ilk kez Özkan’sız sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

16 Mart Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak ikilinin konser biletleri satışa çıktı.

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