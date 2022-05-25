Mayısta yağan kar, kışı aratmadı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yağan kar ilçeyi yeniden beyaza bürüdü. Erzurum’un Oltu ilçesindeki bazı köyler de mayısta yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Kars’ta etkili olan kar kışı aratmadı. Fotoğraflar: AA

Sarıkamış ilçesinde yağan yağmur dün yerini kara bıraktı. Sarıçam ormanları ve mayısta açan sarı çiçekler karla kaplandı.

Evler, ekili alanlar beyaza büründü, meralarda otlayan hayvanlar güçlükle köylere gelebildi.

Bölgede yaşayan Fırat Aktaş, mayısta yağan karın kendilerini şaşırttığını belirterek, “Bugün mayısın 24’ü, yağan kar çiftçiyi çok etkiledi. Şimdi hayvanlar hep içeri girecek. Yani böyle bir şey görülmemiş” dedi.

Aracıyla köyden Sarıkamış’a gelen Metin Nail ise, “Şaşırdık, mayıs ayında her taraf beyaz büründü” diye konuştu.

Bölgede yağışın gece de devam edeceği belirtildi.