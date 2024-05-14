Mayısta kar!

Karabük, Çankırı, Kastamonu, Bolu, Düzce, Sakarya ve Van’ın yüksek noktalarına kar yağdı.

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Bolu’da Köroğlu Dağı’nın 2 bin 200 metrelik zirvesindeki Kartalkaya’yla Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası ve Sakarya’nın Hendek ilçesindeki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası’na kar yağdı. Dikmen Yaylası’nda daha sonra sis etkili oldu.

Karabük’te de 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nde sabah başlayan yağmur kara dönüştü.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Van’ın Başkale ilçesinde de dağların zirvelerini kar kapladı. Başkale’de zaman zaman rüzgar ve sağanak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının düştüğü Kastamonu’da Devrekani, İhsangazi, Daday, Araç ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleriyle Ilgaz Dağı’na kar yağdı. Kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Çankırı’da il genelinde etkili olan sağanak yağış Yapraklı, Ilgaz, Çerkeş ilçelerinin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.