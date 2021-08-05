‘Maske takın’ uyarısı kavga çıkardı: Sekiz yaralı

Şanlıurfa’da hasta yakınlarıyla maske takmaları konusunda onları uyarak güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada sekiz kişi yaralandı.

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Birecik Devlet Hastanesi’nde bugün öğle saatlerinde bazı kişiler, hastaneye maskesiz girmek istedi. Güvenlik görevlileri de uyarıda bulunarak maske takmalarını istedi. Ancak grup maske takmamakta diretti.

Maske tartışması nedeniyle çıkan kavgada hasta yakınları, güvenlik görevlilerine sopa ve tekmelerle vurmaya başladı. Olay yerine giden polis kavgayı ayırdı. Sekiz görevli, aynı hastanede tedaviye alındı.

Hastanede önlem alan polis, kavga sonrası kaçan hasta yakınlarının yakalanması için çalışma başlattı.