Marvel dizisinin set çalışanı hayatını kaybetti

Marvel yapımı Wonder Man dizisinin set çalışanı, kirişlerden düşerek hayatını kaybetti. Olay CBS Redford Stüdyolarında meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Twitter

Marvel Stüdyolarının sözcüsü ölümü teyit etti ve “Düşüncelerimiz ve başsağlığı dileklerimiz (merhumun) ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Bu kazanın koşullarıyla ilgili soruşturmaya desteğimizi esirgemeyeceğiz” dedi.

New York Times‘ın haberine göre Los Angeles Polis Departmanı hayatını kaybeden çalışanın Juan Carlos Osorio olduğunu açıkladı. 41 yaşındaki makinist iskele kurulumdan sorumluydu.

Kazanın olduğu gün çekim yoktu ama dizi için hazırlık yapılıyordu. Nisan 2023’te başlaması planan çekimler Hollywood’daki grevler nedeniyle Mart 2024’e ertelenmişti.

Disney+’da yayınlanacak dizide Yahya Abdul-Mateen II ve Ben Kingsley rol alıyor. Dizi, kötü adamdan süper kahramana evrilen Simon Williams (Wonder Man) etrafında dönüyor.

Set kazalarında ölüm ve ciddi yaralanmalar nadir görülse de son zamanlarda çok fazla dikkat çeken kaza yaşandı.

Geçtiğimiz yıl çekimleri Fas’ta gerçekleşen Gladyatör 2 filminin setinde gerçekleşen patlama sonucu birçok çalışan yaralanmıştı.

2021 yılında Rust filminin çekimlerinde ateşlenen kuru sıkı silah Halyna Hutchins’in ölümüne ve Joel Souza’nın yaralanmasına neden olmuştu.