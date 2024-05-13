Maruf Buzcugil: Hissedilen enflasyon yüzde 120 olmuş

Halkın resmi istatistiklere, özellikle enflasyon gibi kişilerin hayatını doğrudan etkilemekte olan verilere güvensizlik duymasını, tüm ülkeler için geçerli olan bir sorun olarak gören TÜİK kapalı devre hissedilen enflasyonu ölçmeye başlamıştı. Önde gelen merkez bankalarının yaptığı gibi (FED, ECB, BOJ vb) vatandaşların hissettiği enflasyonu ölçmeye çalışan TÜİK uzmanları resmi veriyle farkın zaman zaman iki kata kadar çıktığını görmüştü. Biz de buradan yola çıkarak yüzde 64,7 olarak açıklanan 2023 TÜİK tüketici enflasyonunu, yüzde 129 dolayında hissetmiş olabileceğimizi hesaplamıştık.

Artık hissettiğimiz hayat pahalılığını gösteren sağlam bir veri daha var elimizde. TEPAV’da mali konularda çalışan Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz’a göre, beyan edilen KDV gelirlerindeki artışı gösteren veri hissedilen enflasyonu temsil ediyor. Bu durumda Mart 2023-Mart 2024 dönemindeki beyan edilen KDV gelirlerindeki yaklaşık yüzde 120 artış oranını hissettiğimiz enflasyon olarak görebiliriz. TÜİK Mart 2024 itibarıyla 12 aylık tüketici enflasyonunu yüzde 68,5 olarak açıklamıştı. TÜİK uzmanlarının hissettiğimiz enflasyonu doğrudan beyana dayalı KDV gelirlerindeki artışa dayandıran yaklaşımı nasıl değerlendireceğini merak ediyoruz. Beyana dayalı KDV gelirleri verileri vatandaşlar olarak tüketimimiz hakkında da doğrudan bilgiler veriyor. TÜİK de GİB kanalıyla marketler üzerinden bu verileri yakından takip ediyor.

Maruf Buzcugil’in yazısı