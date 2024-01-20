Mars ekvatorunda buzlu su yatakları bulundu

Avrupa’nın ‘Mars Express’ yörünge aracını kullanan bilim insanları, Mars yüzeyinin altında devasa buzlu su yatakları buldu.

Buz görüntüsü.

Avrupa’nın Mars Express sondası Haziran 2003’te Dünya’dan ayrılmış ve Aralık 2003’te Mars’a ulaşmıştı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre yeni keşif, Mars’ın bir zamanlar bugün göründüğünden çok farklı olduğunu ve burada bir zamanlar yaşam sürdürülmüş olabileceğini gösteriyor.

NASA Gezegen Bilimi Direktörü Jim Green düzenlediği basın toplantısında Mars’ta elde edilen bulgularla ilgili şunları söyledi:

“Bugün, bu gezegene ilişkin bakışımızda adeta devrim yaşıyoruz. Keşif araçlarımız havada hayal ettiğimizden çok daha fazla nem olduğunu keşfediyor.”

Bilim insanlarına göre Mars Express’in yeni verileri birikintilerin aslında toz ve buz katmanları olduğunu açıkça gösteriyor.

Bu arada buzlu suyun kutuplarda değil ekvatorda bulunmasının bilim insanlarını da şaşırttığı görülüyor.

‘Beklemiyorduk’

Avrupa Uzay Ajansı’nda (ESA) görevli Colin Wilson, Ekvator’da kutupsal bir buz örtüsü görmeyi beklemediklerini belirterek, “Saçma gözükse bile Mars’ta da Dünya’da olduğu veriler bize bunun böyle göründüğünü söylüyor” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Son buluş bir anlamda bilim insanlarını insanlı keşif görevlerinin potansiyeli konusunda ciddi bir şekilde heyecanlandırdı.

Wilson “Düşük enlemlerde su buzu bulma konusunda heyecanlanmamızın nedenlerinden biri, gelecekteki keşif görevlerinin, özellikle de insanlı keşif görevlerinin, yörünge mekaniği ve ayrıca güç kullanılabilirliği nedeniyle inmek zorunda kalacağı yer olması” dedi.

Birikintilerin yaklaşık 3,7 kilometre kalınlığında olduğu tahmin ediliyor. Bu da erimeleri halinde dünyadaki Kızıldeniz’i doldurabileceği ya da Mars’ın tamamını yaklaşık iki metre derinliğinde bir su tabakasıyla kaplayabileceği anlamına geliyor.

2004’te teyit edilmişti

ESA’nın Mars Express yörünge aracı Kızıl Gezegen’deki buz varlığını ilk kez 2004 yılında teyit etmişti.

Yörünge aracı 2007’de bu birikintileri keşfetti, ancak bunların nasıl oluştuğu net değildi. Bunların belki de dev toz, volkanik kül ya da tortu birikintileri olabileceği konusunda görüşler bulunuyordu.

NASA 2015’teyse Mars’ta akan tuzlu su akıntıları olduğunu açıkladı.