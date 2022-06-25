Marmaris’te yanan alanlar havadan görüntülendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören orman havadan görüntülendi.

Marmaris’teki yangından dolayı zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Fotoğraflar: AA

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran Salı akşam saatlerinde çıkan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin kontrol altına alındığını açıkladığı yangınla ilgili soğutma çalışmalarına erken saatlerde başlandı.

Helikopterler alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde çalışma yürüterek, bundan sonra meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçiyor.

Öte yandan, 4 bin 500 hektarlık bir alanda etkili olan yangının izleri de drone ile görüntülendi.

Yangının başlangıç noktasından itibaren ormanlık alanın büyük zarar gördüğü gözlemlendi.