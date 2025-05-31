Marmaray'da bir babaya çocuklarının yanında saldırı: Bir şüpheli gözaltında

İstanbul’da Marmaray’da iki çocuğuyla yolculuk yapan 46 yaşındaki baba D.E.’ye saldıran iki şüpheli gözaltına alındı. Bir saldırgan serbest bırakılırken, diğer gözaltında.

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Olaya dair görüntüler sosyal medyada infiale neden olmuştu.

D.E., yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğramış, burnu kırılmıştı. Saldırı D.E.’nin indiği Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu’nda sürmüştü.

D.E’nin şikayeti üzerine saldırganlar 22 yaşındaki İ.A. ve 50 yaşındaki E.D., ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli E.D. ise adliyeye sevk edildi.