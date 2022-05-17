Marmara’da ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren ‘kuvvetli yağış’ beklendiğini açıkladı.

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Yarın Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’un batısında etkili olacak. Öğleden sonraysa bölge genelinde görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre yağışlar 19 Mayıs Perşembe sabahı etkisini kaybedecek. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir öneriliyor.