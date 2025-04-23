Bir artçı daha: Marmara'da depremler sürüyor

Marmara Denizi’nde 6,2 büyüklüğündeki depremin ardın artçı depremler sürüyor. Son olarak 15:12’de Büyükçekmece açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bugün 12:13’ten itibaren çoğu Marmara’da en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.
AFAD’ın aktardığına göre depremler şöyle:
- 12:13’te Marmara Denizi (Silivri) 3,9
- 12:49’da Marmara Denizi (Silivri) 6,2
- 12:51’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 4,4
- 12:51’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 5,9
- 13:01’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 4,8
- 13:02’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 4,9
- 13,02’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 4,5
- 13:32’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 3,5
- 13:46’da Marmara Denizi (Silivri) 4,0
- 14:21’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 3,6
- 14:50’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 3,8
- 15:12’de Marmara Denizi (Büyükçekmece) 4,9