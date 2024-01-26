Marmara ve çevresine erken uyarı için 20 tsunami istasyonu

Marmara Denizi ve çevresine 20 tsunami gözlem ve erken uyarı istasyonu kurulacak.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünce, Marmara Denizi çevresi ve Adalar’a yeni ‘Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonları’ kuruluyor.

Enstitünün müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu yeni istasyonlarla sadece Türkiye’de değil Akdeniz, Ege ve Karadeniz bağlantılı denizlerde 15 farklı ülkeden 21 kuruma erken uyarı mesajı gönderilebileceğini söyledi.

Enstitünün ‘Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi’ olarak 1 Temmuz 2012’den bugüne kadar 45 tsunami uyarı mesajını AFAD başta olmak üzere abonelerine ilettiğini belirten Özener şöyle devam etti: “İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında kurmakta olduğumuz yeni istasyonlarımızla İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi’nde deniz seviyesi değişiklikleri daha da yakından 7/24 izlenecek. Çok disiplinli istasyonlarımız deniz seviyesi sensörü, ivmeölçer, meteorolojik sensörler ve GNSS alıcısından oluşuyor. Amacımız, olası bir Marmara depremi sonrası oluşabilecek tsunami potansiyelini gözlemek, bu konuda erken uyarı mesajı ileterek olası can kayıplarının önüne geçebilmek.”