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Yaramazlara biraz batar!

Marmara sallanıyor: Kandilli'ye göre 4, AFAD'a göre 3,7'lik deprem

Marmara Denizi’nde bir deprem daha oldu.

Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4,0, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa (AFAD) 3,7 olarak duyurdu.


Fotoğraf: AA

11.36’daki deprem Kandilli Rasathanesi’ne göre Silivri açıklarında 14,7 kilometrede, AFAD’a göreyse Marmaraereğlisi açıklarında 18 kilometrede meydana geldi.

İstanbul’da 23 Nisan’da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, yaklaşık dört okulun da olduğu 3 bin bina az hasar almıştı.

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